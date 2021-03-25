25.03.2021 (18:15)

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил ракетную стрельбу в Баренцево море по береговой цели

Сегодня фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир МБ-110 Северного флота.

Стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море накануне, 24 марта. В ходе данного выхода экипаж фрегата отработает ряд элементов курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением.

В 2020 году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

В настоящее время в составе Северного флота действуют два таких фрегата: «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Третий фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко, достраивается на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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