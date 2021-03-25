25.03.2021 (18:00)

Юнармейцы сняли фильм о блокаде Ленинграда

Юнармейцы сняли сюжет об одном из самых драматичных событий Великой Отечественной войны – о блокаде Ленинграда. Видеорассказ подготовлен в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб Юнармии проводит совместно с издательством «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

Ролик подготовлен для тех, кто не может посетить экскурсию лично. В ходе виртуального визита в музей зрители узнают, когда началась блокада, сколько она продлилась и какой маленький кусочек хлеба получал каждый человек в эти дни. Германская авиация разбомбила склады с продовольствием, в результате чего пожар уничтожил значительную часть запасов. В домах было холодно, вода отсутствовала. Противник постоянно обстреливал город на Неве, в надежде истребить все население и задушить его голодом.

«Сегодня я узнал, что такое страх и голод, – говорит Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром. - Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 900 дней. 900 дней жители города были отрезаны от всей остальной страны! Но люди не сдавались, стойко и мужественно противостояли врагу. Каждый получал всего 125 граммов хлеба в день. Но ленинградцы продолжали работать: изготавливали и ремонтировали танки, самолеты, морские и полевые орудия, минометы. Дети ходили в школу и помогали взрослым как могли».

Ролик вызывает сильные эмоции и глубокое сочувствие жителям Ленинграда. За время блокады от голода и обстрелов умерло около миллиона человек. Но город не сдался! 18 января 1943 года в результате операции «Искра» удалось прорвать кольцо и освободить людей.

Память о тех ужасных днях жива… На тему блокады Ленинграда создаются литературные произведения и снимается кино. Возможно, именно это событие найдет отражение в конкурсных работах ребят.

В рамках проекта «Два капитана» юнармейцы сняли еще три ролика: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и о тружениках тыла. Но на этом останавливаться не собираются и в планах – съемки еще четырех короткометражек. Темы, затронутые в сюжетах, среди прочих, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, которые ждали на конкурс, организованный издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

Прием творческих работ уже завершен. Произведения и иллюстрации оправились на суд жюри. До конца апреля специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». Так же в скором времени на сайте www.detlit.ru начнется голосование, в результате которого выяснится, кто получит «Приз зрительских симпатий».

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».

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