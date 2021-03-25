Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2021 (17:55)

В Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва

В Новосибирской области на базе Областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва 2021 года.

Участие в сборе принимают председатели призывных комиссий, военные комиссары, начальники отделов по подготовке и призыву граждан на военную службу военных комиссариатов, начальники отделений организации и проведения призыва военных комиссариатов сибирского региона.

В ходе проведения мероприятия будут обсуждаться вопросы организации осеннего призыва и подведены итоги проведения призыва и комплектования войск осенью 2020 года.

Участники сбора ознакомятся с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности, будут рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования.

В инструкторско-методических сборах, которые проводятся с 25 по 26 марта, принимает участие более 50 специалистов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Новосибирске жилищно-коммунальная служба Минобороны России провела учебно-методические сборы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Демонстрационные пролеты авиации в День Победы пройдут в четырех городах на территории ЦВО
Связисты ЦВО на учении в Сибири обеспечили скрытое управление войсками
В Тюменской области новый инженерный полк ЦВО провел первое учение по наведению понтонной переправы

Метки:
Призыв , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false