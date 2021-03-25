25.03.2021 (17:55)

В Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва

В Новосибирской области на базе Областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва 2021 года.

Участие в сборе принимают председатели призывных комиссий, военные комиссары, начальники отделов по подготовке и призыву граждан на военную службу военных комиссариатов, начальники отделений организации и проведения призыва военных комиссариатов сибирского региона.

В ходе проведения мероприятия будут обсуждаться вопросы организации осеннего призыва и подведены итоги проведения призыва и комплектования войск осенью 2020 года.

Участники сбора ознакомятся с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности, будут рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования.

В инструкторско-методических сборах, которые проводятся с 25 по 26 марта, принимает участие более 50 специалистов.

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