25.03.2021 (17:55)
В Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва
В Новосибирской области на базе Областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области начались инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва 2021 года.
Участие в сборе принимают председатели призывных комиссий, военные комиссары, начальники отделов по подготовке и призыву граждан на военную службу военных комиссариатов, начальники отделений организации и проведения призыва военных комиссариатов сибирского региона.
В ходе проведения мероприятия будут обсуждаться вопросы организации осеннего призыва и подведены итоги проведения призыва и комплектования войск осенью 2020 года.
Участники сбора ознакомятся с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности, будут рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования.
В инструкторско-методических сборах, которые проводятся с 25 по 26 марта, принимает участие более 50 специалистов.