25.03.2021 (17:49)

В Новосибирске жилищно-коммунальная служба Минобороны России провела учебно-методические сборы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №4 (г.Новосибирск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Центральному военному округу провели учебно-методические сборы по вопросам организации весеннего осмотра зданий и объектов коммунального назначения.

В сборах приняли участие руководители производственных участков, эксплуатационных подразделений военных городков, начальники котельных, тепловых, водопроводно-канализационных хозяйств и электрохозяйств, а также представители воинских частей и органов военного управления Новосибирского гарнизона.

На занятиях были доведены требования руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации в части планирования работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону, выполнения плана энергоэффективности, особенности проведения весеннего осмотра объектов учебно-материальной базы военных городков в 2021 году, определены основные задачи, состав работ, порядок и сроки их выполнения.

В рамках сборов были подведены итоги деятельности службы за первый квартал 2021 года, в которых было отмечено, что в условиях аномально низких температур в Сибири, персоналу удалось обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона и бесперебойное обеспечение потребителей всеми видами коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Новосибирск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу обеспечивает реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в интересах Вооруженных Сил России на территории Новосибирской области. В зоне обслуживания находятся 68 военных городков, в том числе 23 военкомата, 920 объектов казарменно-жилищного фонда, 22 котельных и другие объекты ЖКХ.

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