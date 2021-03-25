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25.03.2021 (17:41)

Ракетные корабли Балтийского флота провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям условного противника

В ходе совместного выхода в море корабли соединения ракетных катеров Балтийской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Мытищи», «Зеленый Дол», «Одинцово» и «Пассат» успешно выполнила совместные артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим воздушные цели противника.

Практические стрельбы выполнялись из 76- и 30-мм артиллерийских комплексов по целям, поставленным при помощи специальных пиротехнических реактивных патронов.

На время проведения боевых стрельб морские полигоны, находящиеся в непосредственной близости от побережья Калининградской области, были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. В обеспечении безопасности было задействовано до 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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