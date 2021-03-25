25.03.2021 (17:33)

Противолодочные корабли Черноморского флота в ходе учения выполнили торпедные стрельбы

С экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Касимов» Черноморского флота проведено учение по поиску подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне Чёрного моря.

Экипажи кораблей отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, а также комплекс подготовительных упражнений и практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели.

Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота.

Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Следующим этапом боевой подготовки противолодочных кораблей Черноморского флота станет совместное учение с расчётами берегового ракетного комплекса «Утёс».

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