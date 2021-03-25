Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2021 (17:33)

Противолодочные корабли Черноморского флота в ходе учения выполнили торпедные стрельбы

С экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Касимов» Черноморского флота проведено учение по поиску подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне Чёрного моря.

Экипажи кораблей отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, а также комплекс подготовительных упражнений и практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели.

Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота.

Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Следующим этапом боевой подготовки противолодочных кораблей Черноморского флота станет совместное учение с расчётами берегового ракетного комплекса «Утёс».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Прудбой в Волгоградской области завершился первый этап окружного конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск»
На полигоне в Могилевской области Республики Беларусь российские и белорусские десантники обеспечили сопровождение автоколонны с преодолением водной преграды
Мотострелки ЗВО уничтожили условных боевиков в населенном пункте в ходе учения в Ленобласти
Артиллеристы ЗВО в рамках учения под Нижним Новгородом уничтожили более 50 целей условного противника

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false