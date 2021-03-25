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25.03.2021 (17:15)

Демонстрационные пролеты авиации в День Победы пройдут в четырех городах на территории ЦВО

Демонстрационные пролеты авиации в День Победы планируется провести в четырех городах на территории Центрального военного округа (ЦВО): в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле будет задействовано около 30 летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Тыва», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В воздушной части торжественных мероприятий Дня Победы будут задействованы самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО военного округа, а также Самарского филиала ЦСКА ВВС.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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