25.03.2021 (17:15)

Демонстрационные пролеты авиации в День Победы пройдут в четырех городах на территории ЦВО

Демонстрационные пролеты авиации в День Победы планируется провести в четырех городах на территории Центрального военного округа (ЦВО): в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле будет задействовано около 30 летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Тыва», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В воздушной части торжественных мероприятий Дня Победы будут задействованы самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО военного округа, а также Самарского филиала ЦСКА ВВС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице