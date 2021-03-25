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25.03.2021 (17:00)

На полигоне Прудбой в Волгоградской области завершился первый этап окружного конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск»

В рамках окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск», проходящего на полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой в Волгоградской области, мотострелковые взводы завершили выполнение огневых задач с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

В рамках данного этапа мотострелкам на штатной технике предстояло преодолеть 11 препятствий, среди которых участок маневрирования, курган, огненная полоса и другие. Помимо этого, на трассе оборудовано два участка для стрельбы по мишеням, имитирующим боевую машину пехоты, вертолет и гранатомётный расчет.

Уникальностью отборочного этапа в ЮВО в этом году стало участие наравне с экипажами боевых машин пехоты БМП-2, которые соревновались в конкурсе в прошлые годы, экипажей на боевых машинах пехоты БМП-3 и на бронетранспортерах БТР-82А. Первопроходцами на трассе стали экипажи БТР-82А 8-й общевойсковой армии ЮВО.

Впереди участников окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» ждёт эстафета мотострелковых взводов. Подразделение, показавшее лучший результат по итогам всех этапов, представит округ на всеармейском этапе конкурса. Завершатся соревнования 27 марта.

Всего в состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа.

В этом году состязания проходят в присутствии зрителей и болельщиков. Накануне все участники конкурсов Армейских международных игр ЮВО были вакцинированы против коронавирусной инфекции. Зрителям рекомендовано находиться на трибунах в медицинских масках.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , АрМИ , Суворовский натиск
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