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25.03.2021 (16:00)

ГИКЦ им. Г.С.Титова завершил сведение с орбиты разгонного блока «Фрегат», который вывел в космос 36 иностранных аппаратов

После выведения на орбиту 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания), запущенных ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 25 марта, специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С.Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения завершили проведение операций по сведению разгонного блока (РБ) «Фрегат» с целевой орбиты космических аппаратов.

Сведение с орбиты РБ «Фрегат» было осуществлено за счет включения двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульса, необходимого для схождения его с орбиты над акваторией несудоходных районов Тихого океана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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