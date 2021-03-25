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25.03.2021 (16:54)

В РВСН пройдет масштабное командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединением

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Алтайском крае в конце марта пройдет командно-штабное учение (КШУ) с Барнаульским ракетным соединением в рамках контрольной комплексной проверки Омского ракетного объединения.     

Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Командно-штабное учение РВСН с Барнаульским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения.

В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильного ракетного комплекса «Ярс», его маскировки и  противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения – совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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