25.03.2021 (16:45)
На этапе Воздушно-десантных войск конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира-2021» участники соревновались в ориентировании на местности
В третий день конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в период с 22 по 28 марта на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, в рамках военно-профессионального этапа «Профессионал» участники определяли лучших в ориентировании на местности.
В соответствии с положением о конкурсе, участники преодолели дистанцию 5 км в лесу в пешем порядке с картой 1:10000 и прошли установленное количество контрольных точек в определенном порядке.
Победитель определялся с учетом показанного времени и штрафных секунд, прибавленных за нарушение прохождения контрольных точек.
Лучше в ориентировании будут определены в рамках общих итогов конкурса «Профессионал».
В дальнейшем продолжатся соревнования на этапе «Профессионал», а также «Кавалер» («Сударыня»).
Всего в конкурсе принимают участие более 40 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.