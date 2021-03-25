25.03.2021 (16:28)

Связисты ЦВО на учении в Сибири обеспечили скрытое управление войсками

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального учения обеспечили скрытое управление войсками по защищенным каналам.

В ходе учения связисты совершили марш на штатной технике в назначенный район, где в установленные сроки произвели развертывание полевых пунктов для обеспечения бесперебойной связи по защищенным каналам между вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями. В рамках учения с военнослужащими также были проведены радиотренировки с отработкой нормативов и учебных задач, в том числе в условиях воздействия средств радиоэлектронного подавления условного противника.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы станции связи Р-160-05, комплексы связи П 240И-4 «Переселенец», «Редут-2УС» и другая техника.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники, в том числе станции связи Р-160-05, комплексы связи П 240И-4 «Переселенец», «Редут-2УС» и др.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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