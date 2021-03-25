25.03.2021 (16:15)

В Тюменской области новый инженерный полк ЦВО провел первое учение по наведению понтонной переправы

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО, сформированного в конце 2020 года, провели первое учение по наведению понтонной переправы через водную преграду для прохода колонны военной техники.

По замыслу учения, разведывательными подразделениями были выявлены диверсионно-разведывательные группы условного противника на пути движения колонны военной техники. После чего военнослужащими подразделений штурма и разграждения, входящих в состав инженерно-саперного полка, были уничтожили огневые точки условного противника.

Произведя исследование береговой линии в местах спуска понтонных звеньев, выполнив замеры толщины льда в зоне перекатов, военные инженеры собрали понтонные звенья на ледовой поверхности реки, а затем разрушили лед взрывными зарядами по периметру моста для его установки на воде. Наведение понтонной переправы обеспечило переброску личного состава и техники на противоположный берег реки Ишим. Общая протяженность установленной переправы составила более 100 метров.

В учениях приняли участие около 800 военнослужащих и было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Инженерно-саперный полк ЦВО был сформирован в конце 2020 года с местом дислокации в городе Ишим Тюменской области. На вооружении инженерно-саперного соединения находятся современные модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, плавающие транспортеры, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка находятся береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ, комплекты оперативного развертывания дорог и другая техника.

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