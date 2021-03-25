25.03.2021 (16:05)

В Военно-медицинской академии прошла межвузовская студенческая конференция памяти академика Е.Н. Павловского

На кафедре биологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла традиционная межвузовская студенческая конференция «Актуальные проблемы биологии и медицинской паразитологии», посвященная памяти академика Е.Н. Павловского.

С приветственным словом перед участниками конференции выступил начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии Дмитрий Овчинников. Он подчеркнул, что в стенах кафедры биологии с небольших научных работ, выполненных под руководством руководителей секции ВНОКС, начинался путь в науку многих ученых и знаменитых врачей, которые сделали значительный вклад в развитие отечественной науки.

В традиционной ежегодной конференции приняли участие студенты, курсанты, ординаторы, аспиранты и молодые ученые из вузов и НИИ Санкт-Петербурга: Петербургского государственного университета, Первого государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, Государственной академии ветеринарной медицины, Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, Педагогического университета имени А.И. Герцена, а также студенты и курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

На конференции были представлены доклады: курсант 3 курса IV факультета Военно-медицинской академии Кристина Янишевская под руководством профессора кафедры биологии Алексея Соловьева выполнила работу по видовой идентификации комаров Anopheles gambia complex с использованием молекулярно-генетических методов. Большой интерес вызвала работа Аниты Барановой, студентки 2 курса VII факультета академии, которая подготовила доклад об исследовании периферической крови пациентов с COVID-19 на предмет обнаружения в ней эндотелиоцитов. Исследование было выполнено под руководством заведующего кафедрой биологии профессора Вячеслава Кравцова. Студент 2 курса VII факультета Лев Соломатин выполнил работу в области ботаники и доложил о результатах выявления пигментов беталаинов в корнеплодах свеклы.

Завершил заседание конференции ординатор второго года обучения Артем Арюков, который представил слушателям доклад по результатам собственной работы по выявлению сезонной изменчивости генома возбудителя тропической малярии Plasmodium falciparum у 26 пациентов в Санкт-Петербурге.

Также доклады на тему «Паразитология» представили студенты Педагогического университета имени А.И. Герцена. С помощью молекулярно-генетических методов были выполнены работы студентов Медицинского университета имени академика И.П. Павлова и аспирантов НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Все доклады вызвали живой интерес и профессиональные научные дискуссии.

Председатель конференции и члены оргкомитета выразили благодарность участникам, а также подчеркнули актуальность и ценность научных работ молодых ученых. Особенно были отмечены студенты первого и второго курсов за самостоятельность и стремление к науке.

По результатам конференции был издан сборник материалов. Работы участников конференции представлены в виде статей, в будущем планируется индексация сборника в системе РИНЦ и размещение в электронной библиотеке elibrary.

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