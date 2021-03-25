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25.03.2021 (14:00)

Космические войска ВКС обеспечили пуск РКН «Союз-2» с космодрома Восточный

Сегодня боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз 2.1б» с космодрома Восточный.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания).

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата было задействовано около 30 наземных измерительных средств, более 250 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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