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25.03.2021 (15:51)

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

В рамках проведения планового летно-тактического учения экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полеты.

Лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.

В ходе проведения полетов летчики истребителей Су-27 отработали задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они выполнили ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты, поиск и обнаружение летательных аппаратов «противника», в роли которых выступила пара многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

К полетам в ночное время было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота. Кроме того, летным и инженерно-техническим составом были отработаны действия по подготовке и вылету дежурных смен.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Истребительная авиация
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