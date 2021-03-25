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25.03.2021 (15:43)

Три военных парада и свыше пятидесяти торжественных прохождений войск пройдет в районах дислокации объединений и соединений ЦВО

Три военных парада и свыше пятидесяти торжественных прохождений войск пройдет в границах ответственности Центрального военного округа в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В этом году в границах ответственности военного округа проведем военные парады в Екатеринбурге, Самаре и в Новосибирске. Наиболее масштабные торжественные шествия войск спланированы в Абакане, Казани, Кызыле, Омске, Оренбурге, Пензе, Тюмени и Ульяновске», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. Командующий ЦВО отметил, что непосредственно к военным парадам планируется привлечь более 6 тыс. человек из них около 3,5 тыс. от Министерства обороны Российской Федерации, более двухсот единиц военной техники и около тридцати летательных аппаратов.

Торжественные мероприятия также пройдут на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Ранее сообщалось, что более 50 тыс. человек примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных праздновании 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в районах дислокации объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Торжественные церемонии
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