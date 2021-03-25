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25.03.2021 (15:34)

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде состоится день открытых дверей

В субботу, 27 марта, с 10 до 13 часов в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде состоится день открытых дверей. Основная цель мероприятия — познакомить родителей учащихся четвертых классов, желающих поступить в училище в нынешнем году, с возможностями учебно-материальной базы филиала, условиями проживания и быта нахимовцев.

В ходе ознакомительной экскурсии присутствующие смогут оценить материально-техническую и спортивную базу филиала. После завершения экскурсии гости будут приглашены в актовый зал, где представители образовательного учреждения ответят на все вопросы, связанные с поступлением в училище.

Калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища принял первых воспитанников 30 августа 2020 года. Учебные классы по общеобразовательным предметам оснастили самым современным оборудованием и наглядными пособиями.

Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы изучают и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений.

Все корпуса филиала спроектированы в соответствии с современными требованиями: кубрики рассчитаны на четырех нахимовцев в двух спальных комнатах, объединенных с отдельной душевой и гардеробом, есть тренажерные залы, кабинеты психологической разгрузки и многое другое, что призвано сделать процесс обучения воспитанников более комфортным.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военное образование , Среднее образование
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