25.03.2021 (15:17)

Военные инженеры ВВО приступили к подрывам льда на реке Арсеньевка в Приморье для предотвращения паводков

Военнослужащие инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступили к подрывам льда на реке Арсеньевка в Приморье. Решение о выделении противопаводковой группы принято командующим ВВО генерал-полковником Геннадием Жидко в связи с обращением администрации Приморского края.

Работы проводятся в Яковлевском районе Приморского края. Военные инженеры выполнят несколько подрывов ледовых заторов, чтобы избежать повреждений опор моста через реку Арсеньевка, соединяющего населенные пункты с районным центром. Всего к противопаводковым работам привлечено 20 военнослужащих, задействоано пять единиц военной и специальной техники, планируется использовать около 150 килограмм тротила.

Все работы ведутся с соблюдением требований безопасности, с обязательным оцеплением района проведения взрывных работ. Команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Как сообщалось ранее, в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных артиллерийских подразделений. Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено свыше 14,5 тонн взрывчатых веществ, около 4 тыс. мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

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