Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2021 (15:17)

Военные инженеры ВВО приступили к подрывам льда на реке Арсеньевка в Приморье для предотвращения паводков

Военнослужащие инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступили к подрывам льда на реке Арсеньевка в Приморье. Решение о выделении противопаводковой группы принято командующим ВВО генерал-полковником Геннадием Жидко в связи с обращением администрации Приморского края.

Работы проводятся в Яковлевском районе Приморского края. Военные инженеры выполнят несколько подрывов ледовых заторов, чтобы избежать повреждений опор моста через реку Арсеньевка, соединяющего населенные пункты с районным центром. Всего к противопаводковым работам привлечено 20 военнослужащих, задействоано пять единиц военной и специальной техники, планируется использовать около 150 килограмм тротила.

Все работы ведутся с соблюдением требований безопасности, с обязательным оцеплением района проведения взрывных работ. Команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Как сообщалось ранее, в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных артиллерийских подразделений. Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено свыше 14,5 тонн взрывчатых веществ, около 4 тыс. мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры ЦВО провели подрывы льда на реке в Челябинской области, защитив около 2 тыс. жителей поселка от паводка
Проверка военнослужащих полка РХБ защиты ВВО проведена в Бурятии
В Амурском общевойсковом объединении ВВО разведчики учатся проводить специальные операции в тылу условного противника
В ВВО специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО с помощью «радиокупола» защитили колонну боевой техники на марше от дронов «противника»

Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false