25.03.2021 (15:00)

На полигоне в Могилевской области Республики Беларусь российские и белорусские десантники обеспечили сопровождение автоколонны с преодолением водной преграды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне в Могилевской области Республики Беларусь российские и белорусские десантники обеспечили сопровождение автоколонны с преодолением водной преграды

На полигоне Осиповичский в Могилёвской области Республики Беларусь завершился второй этап совместного белорусско-российского батальонного тактического учения. Совместным усиленным парашютно-десантным батальоном отработан вопрос сопровождения автомобильной колонны и обеспечения ее переправы через водную преграду.

По замыслу учения, на маршруте выдвижения колонны тыла мост через мелиоративный канал был разрушен противником. Для преодоления водной преграды шириной 16 метров было принято решение задействовать тяжёлый механизированный мост ТММ-3, который был оперативно возведен белорусскими военными инженерами.

Прикрытие колонны и водной переправы обеспечивали четыре бронетранспортёра БТР-80 со штатным вооружением и более 40 военнослужащих усиленного батальона, которые были высажены посадочным способом на противоположный берег для противодействия диверсионным группам условного противника. Воздушное прикрытие переправы обеспечивал вертолёт Ми-8МТ.

На следующем этапе десантникам двух стран предстоит отработать удержание назначенного рубежа обороны с проведением этапа боевой стрельбы на полигоне Осиповичский и провести десантирование в назначенный район из самолета Ил-76 мд.

В проведении этапа всего было задействовано более 400 военнослужащих из Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и личный состав десантно-штурмового подразделения Псковского соединения ВДВ, около 35 единиц бронетехники, более 25 единиц автомобильной техники, 8 миномётных расчётов, 2 вертолёта МИ-8 и 1 расчёт беспилотного авиационного комплекса (БАК).

Справочно:

Плановое белорусско-российское тактическое учение проходит в период с 15 по 27 марта текущего года под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова.

От Российской Федерации в учении принимает участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Вооруженные силы Республики Беларусь задействовали более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.

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