25.03.2021 (14:50)
Сапёры Балтийского флота обезвредили 55 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Группы разминирования соединения морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 55 артиллерийских боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
За минувшие сутки флотские сапёры обезвредили 51 артиллерийский снаряд калибра от 75 мм до 150 мм, три 82-мм минометные мины, а также ручную гранату Ф-1 времен войны.
49 артиллерийских снарядов были обнаружены в лесном массиве в районе гаражного общества «Автобокс» Балтийского городского округа. Еще шесть боеприпасов — артиллерийские снаряды, мины и граната — в лесополосе у поселка Дивное-Новое Нестеровского района Калининградской области. Все боеприпасы были вывезены на флотские полигоны для дальнейшего уничтожения.
С начала 2021 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.