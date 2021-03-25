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25.03.2021 (14:37)

В Санкт-Петербурге расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа отразили массированный авиаудар условного противника

В Санкт-Петербурге боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа отразили массированный авиаудар условного противника.

В ходе тактического учения с зенитным ракетным дивизионом военнослужащие отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, военнослужащие совершили марш на учебную позицию, произвели маскировку техники, после чего успешно отразили учебные налёты в ходе массированного авиаудара условного противника.

В мероприятии принимали участие более 150 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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