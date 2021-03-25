25.03.2021 (14:25)
Российские военнослужащие в Приднестровье сдают контрольную проверку
Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдают контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.
Личный состав ОГРВ ПРРМ в течение недели сдаст нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита и другим.
100% военнослужащих привлечено к сдаче контрольных занятий, в ходе которых будет оценен уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделят вновь прибывшим военнослужащим по контракту.
Контрольные занятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа и носят плановый характер.