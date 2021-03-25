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25.03.2021 (14:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдают контрольную проверку

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдают контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

Личный состав ОГРВ ПРРМ в течение недели сдаст нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита и другим.

100% военнослужащих привлечено к сдаче контрольных занятий, в ходе которых будет оценен уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделят вновь прибывшим военнослужащим по контракту.

Контрольные занятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа и носят плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Приднестровье
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