25.03.2021 (14:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по вождению боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин.

В ходе занятия около 30 военнослужащих отработали следующие элементы: подготовка экипажей и техники к движению, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.

Командирами подразделений были отработаны прием и передача сигналов по управлению колонной в движении, при налете авиации, а также при преодолении зараженных участков местности.

На отдельных участках маршрута разведчики ОГРВ ПРРМ имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны. Авиаудары противника имитировали саперы ОГРВ ПРРМ.

Занятие по вождению боевых машин в ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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