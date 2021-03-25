Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2021 (14:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по вождению боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин.

В ходе занятия около 30 военнослужащих отработали следующие элементы: подготовка экипажей и техники к движению, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.

Командирами подразделений были отработаны прием и передача сигналов по управлению колонной в движении, при налете авиации, а также при преодолении зараженных участков местности.

На отдельных участках маршрута разведчики ОГРВ ПРРМ имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны. Авиаудары противника имитировали саперы ОГРВ ПРРМ.

Занятие по вождению боевых машин в ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Около 1 тысячи памятников на территории Центрально-Чернозёмного региона будет благоустроено ко Дню Победы личным составом общевойсковой армии ЗВО
«Стальная бабушка» впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 в авиаполку ЗВО
Мотострелки ЗВО уничтожили условных боевиков в населенном пункте в ходе учения в Ленобласти
Военнослужащие танковой армии ЗВО одержали победу во втором этапе конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск»

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false