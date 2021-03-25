25.03.2021 (14:15)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по вождению боевых машин
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин.
В ходе занятия около 30 военнослужащих отработали следующие элементы: подготовка экипажей и техники к движению, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.
Командирами подразделений были отработаны прием и передача сигналов по управлению колонной в движении, при налете авиации, а также при преодолении зараженных участков местности.
На отдельных участках маршрута разведчики ОГРВ ПРРМ имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны. Авиаудары противника имитировали саперы ОГРВ ПРРМ.
Занятие по вождению боевых машин в ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.