25.03.2021 (13:55)

«Стальная бабушка» впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 в авиаполку ЗВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player «Стальная бабушка» впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 в авиаполку ЗВО

99-летняя ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова освоила новую программу дополненной реальности на авиационном тренажере Су-34 авиационного полка Западного военного округа в Воронеже.

Перед освоением профессии штурмана Мария Денисовна совместно с администрацией области приехала возложить цветы своему первому командиру, лично награждавшего медалью «За отвагу» после боёв под Воронежем, дважды Герою Советского Союза генералу Ивану Черняховскому.

После возложения ветеран Великой Отечественной войны впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения, чтобы стать 14-кратным рекордсменом Книги рекордов России.

В паре с Марией Денисовной летал Герой Российской Федерации, военный летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Они выполнили фигуры пилотажа: форсированные и боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки. Кроме того, совместно совершили дозаправку в воздухе, а в заключении с помощью оптико-электронных средств прицеливания идентифицировали военные корабли «противника» и уничтожили их с помощью авиационных средств поражения класса «воздух-земля». Всего совместный полет продолжался полтора часа.

Современный тренажерный комплекс Су-34 выполнен в виде реальной кабины самолета. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе визуализации и динамической системе подвижности.

Мария Денисовна Колтакова, которая называет себя «стальной бабушкой», – участница Курской битвы, освобождения Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Вынесла с поля боя свыше 300 раненых. За время войны дважды была контужена. Она 13-кратная рекордсменка Книги рекордов России.

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