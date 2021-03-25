25.03.2021 (13:45)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, Министр обороны предложил начать работу с рассмотрения вопроса подготовки к военному параду на Красной площади в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Работа в данном направлении идёт полным ходом. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих парадных расчётов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований — к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошёл вакцинацию и имеют антитела к COVID-19», — сообщил Сергей Шойгу.

Министр обороны заявил, что 9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Помимо столицы, военные парады состоятся ещё в 27 городах страны. В них примут участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и свыше 200 воздушных судов.

Торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в 377 городах и населённых пунктах.

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Следующий вопрос повестки заседания Коллегии касался хода выполнения планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов Президента и его поручений, данных на совещаниях в Сочи.

«В условиях сохранения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи», — отметил Министр обороны.

Впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне отработаны вопросы оперативного развёртывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.

Дальнейшее развитие получила система противовоздушной обороны округа. С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

«В целом это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — сказал глава военного ведомства.

Кроме того, в рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолёты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортёры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи.

Сергей Шойгу добавил, что активное внедрение опыта современных вооружённых конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений позволили в прошлом году существенно повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с 2019 годом.

«Подчеркну, что пятый год подряд танковые экипажи Восточного военного округа становятся победителями Армейских международных игр», — напомнил Министр обороны.

Глава военного ведомства также отметил, что военнослужащие округа не только занимаются боевой учёбой, но и задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Более того, после того как на Приморье обрушился мощный циклон, силами 17 сводных отрядов из более 500 военнослужащих и 86 единиц техники была расчищена территория от упавших деревьев и строительных конструкций, разобрано от завалов 165 километров дорог. Развёрнутые во Владивостоке и городе Артёме 18 полевых кухонь приготовили и выдали местному населению свыше 32 тыс. порций горячего питания», — привел статистику Министр обороны.

В текущем году основные усилия военного округа сосредоточены на совершенствовании системы мобилизационного развёртывания, строительстве и обустройстве объектов военной инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности мероприятий подготовки войск.

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«Что касается Воздушно-десантных войск. Сегодня они вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны», — сообщил Сергей Шойгу.

В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72%.

В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены ещё два.

Завершены государственные испытания защищённого автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ».

Укомплектованность военнослужащими по контракту составляет 72% от общей численности.

С начала года совершено более 40 тыс. прыжков с парашютом, десантировано 44 единицы вооружения и военной техники.

«Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных, в том числе, на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021». В ходе этого учения впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем», — сказал Министр обороны.

Кроме того, в целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за её пределами, включая семь учений.

«Важно отметить, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности, в Республике Крым, Псковской и Омской областях», — добавил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также напомнил, что традиционно в апреле в соответствии с Планом подготовки проводятся контрольные проверки в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

«В рамках этих мероприятий необходимо провести контрольные занятия в форме тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Кроме того, проверить боевую и мобилизационную подготовку. Основные усилия сосредоточить на отработке практических действий, в том числе на незнакомых полигонах. При этом создать условия, максимально приближенные к боевым. К проводимым занятиям привлечь весь личный состав», — поставил задачу Министр обороны.

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