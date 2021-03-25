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25.03.2021 (14:00)

Около 1 тысячи памятников на территории Центрально-Чернозёмного региона будет благоустроено ко Дню Победы личным составом общевойсковой армии ЗВО

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа благоустроят около 1 тысячи памятников в Центрально-Чернозёмном регионе ко Дню Победы.

В ходе мероприятий по восстановлению памятных объектов военнослужащие совместно с членами военно-патриотических организаций и администрации городов проведут уборку на территории захоронений, мемориалов и братских могил, отремонтируют дорожки.

Также военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проведут реставрацию памятных досок и табличек на домах ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной войны, восстановят цветность гравировки портретов, пояснительных надписей и перечней фамилий и помогут с реконструкцией музейных экспонатов.

В рамках проходящих мероприятий будут восстановлены памятники в Курской, Воронежской, Белгородской, Московской, Брянской и Смоленской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Памятники , Социальное развитие
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