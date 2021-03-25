25.03.2021 (13:34)

Мотострелки ЗВО уничтожили условных боевиков в населенном пункте в ходе учения в Ленобласти

Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе специального учения совершенствовали навыки уничтожения противника в населенном пункте с учетом передового военного опыта.

После подъема по учебной тревоге подразделения совершили марш в назначенный район и приступили к организации наступления на блокированный населенный пункт с условными террористами внутри. Военнослужащие отработали навыки ведения разведки противника, уничтожения боевиков огнем из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин, скрытного перемещения и штурма зданий и сооружений, подготовке и применении ручных имитационных гранат и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, подразделения мотострелков были усилены беспилотными летательными аппаратами, проводящими разведку перемещения противника в населенном пункте и обозначающими цели минометным расчетам.

К участию в учениях было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ, 120-мм минометы 2Б-11, танки Т-72Б3 а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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