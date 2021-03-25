25.03.2021 (13:20)
Военнослужащие танковой армии ЗВО одержали победу во втором этапе конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск»
В Ленинградской области на полигоне Кирилловский завершился 2-й отборочный этап конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск» среди лучших мотострелковых экипажей объединений Западного военного округа.
На учебные трассы полигона вышли 16 лучших экипажей боевых машин пехоты БМП-2 мотострелковых соединений округа.
При выполнении заездов участники соревнований преодолевали наземные и водные препятствия на трассе общей протяженностью около 4 км и поражали различные мишени на удалении от 900 до 2200 метров.
Победителем окружного этапа стал мотострелковый взвод Кантемировской танковой дивизии старшего лейтенанта Артема Аристархова.
Всего в окружном этапе конкурса было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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