25.03.2021 (13:00)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО были определены лучшие экипажи армейской авиации по итогам второго этапа конкурса «Авиадартс-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградском объединении ВВС и ПВО были определены лучшие экипажи армейской авиации по итогам второго этапа конкурса «Авиадартс-2021»

В Санкт-Петербурге в рамках международного конкурса АрМИ-2021 завершился очередной этап соревнований по воздушной выучке авиационных экипажей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа «Авиадартс-2021».

Участники армейского этапа соревнований – летные экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-24, а также многоцелевых Ми-8, которые показали лучшие результаты в отборочном туре на базе авиационных соединений и воинских частей объединения, дислоцированных на территории Ленинградской, Псковской и Смоленской областей.

В рамках конкурса лётчики выполнили полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработку техники пилотирования. На заключительном этапе летчики продемонстрировали свое профессиональное мастерство в ходе боевого применения по наземным целям с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

Экипажи армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО, набравшие по итогу отборочного этапа наибольшее количество очков, будут состязаться на всероссийском этапе конкурса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице