25.03.2021 (12:44)
Артиллеристы ЗВО в рамках учения под Нижним Новгородом уничтожили более 50 целей условного противника
В Нижегородской области артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения уничтожили свыше 50 целей условного противника в составе разведывательно-огневого контура.
Во взаимодействии с артиллеристами задачи по предназначению выполнили разведчики, связисты и расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
В ходе выполнения учебно-боевых задач артиллеристы танкового объединения отработали вопросы ведения огня из 120-мм минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град». Координаты целей в режиме реального времени передавались с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управлении артиллерией.
В учении на полигоне Мулино приняло участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 90 единиц вооружения и военной техники.