25.03.2021 (12:44)

Артиллеристы ЗВО в рамках учения под Нижним Новгородом уничтожили более 50 целей условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЗВО в рамках учения под Нижним Новгородом уничтожили более 50 целей условного противника

В Нижегородской области артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения уничтожили свыше 50 целей условного противника в составе разведывательно-огневого контура.

Во взаимодействии с артиллеристами задачи по предназначению выполнили разведчики, связисты и расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

В ходе выполнения учебно-боевых задач артиллеристы танкового объединения отработали вопросы ведения огня из 120-мм минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град». Координаты целей в режиме реального времени передавались с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управлении артиллерией.

В учении на полигоне Мулино приняло участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 90 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице