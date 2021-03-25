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25.03.2021 (12:44)

Артиллеристы ЗВО в рамках учения под Нижним Новгородом уничтожили более 50 целей условного противника

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В Нижегородской области артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения уничтожили свыше 50 целей условного противника в составе разведывательно-огневого контура.

Во взаимодействии с артиллеристами задачи по предназначению выполнили разведчики, связисты и расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

В ходе выполнения учебно-боевых задач артиллеристы танкового объединения отработали вопросы ведения огня из 120-мм минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град». Координаты целей в режиме реального времени передавались с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управлении артиллерией.

В учении на полигоне Мулино приняло участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 90 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Учения
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