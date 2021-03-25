25.03.2021 (12:36)

Разведчики ЗВО в ходе учения в Ленобласти десантировались в тылу условного противника

Военнослужащие подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе тактико-специального учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области уничтожили сеть командных пунктов в тылу условного противника.

В ходе выполняемых мероприятий личный состав разведбатальона десантировался в тылу противника и совершил пеший 10-километровый марш в район предположительного нахождения пунктов управления.

На маршруте продвижения военнослужащие отработали ряд нормативов по тактико-специальной подготовке, ведению разведки и нанесению на рабочую карту местоположения противника, установке минно-взрывных заграждений, организации засад и оборудованию секретов.

На завершающем этапе учения разведчики осуществили поочередный захват командных пунктов с их последующим условным уничтожением методом подрыва.

Кроме того, в целях наиболее эффективного ведения разведки и определения вероятного характера действий противника военнослужащими были применены беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли предварительную разведку захватываемого объекта.

В тактико-специальном учении принимают участие более 100 военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады, задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.

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