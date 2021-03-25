25.03.2021 (12:20)

В Московской области прошел второй этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих танкового объединения ЗВО

В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии прошел второй отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Воин мира» среди лучших военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Конкурс проводится в несколько этапов: военно-спортивный — «Атлет», конкурс по боевой подготовке — «Профессионал» литературно-художественный и танцевальный творческий — «Кавалер» («Сударыня»), конкурс на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести — «Эрудит».

Первое место заняли старший лейтенант танковой бригады Николай Никитин и младший сержант Таманской дивизии Виктория Татаринова.

Всего во втором этапе за право представлять танковое объединение на окружном этапе конкурса боролись 37 военнослужащих из них 11 женщин.

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