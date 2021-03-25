25.03.2021 (12:13)
На Черноморском флоте проходит первый чемпионат Южного военного округа по горному троеборью
На Черноморском флоте проходит чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по горному троеборью.
Соревнования по горной подготовке проводятся впервые в ЮВО и проходят в горной местности на полигоне в районе села Перевальное Республики Крым на высоте более 500 метров над уровнем моря.
В соревнованиях принимают участие 10 команд по четыре человека от различных подразделений из состава объединений и соединений ЮВО.
Горное троеборье включает в себя состязания в скалолазании, прохождение горной полосы препятствий и марш-бросок на пять километров со стрельбой по мишеням из автомата Калашникова.
Скалолазание проводится на вертикальном скальном участке высотой от 25 до 30 метров и делится на два упражнения: индивидуальное лазание и лазание в связке.
Горная полоса препятствий представляет собой 400-метровый участок местности с естественными преградами. Чтобы получить максимально возможное количество баллов за упражнение нужно пройти дистанцию за пять минут.
Марш-бросок на пять километров проходит по пересеченной местности с рюкзаком весом 15 килограммов и автоматом. На маршруте есть огневые рубежи с падающими после попадания мишенями. В случае промаха участнику необходимо пробежать штрафной участок.
Чемпионат продлится до 27 марта. В планах организаторов сделать соревнования ежегодными и привлечь команды из других силовых структур.