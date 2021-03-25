25.03.2021 (13:09)
На российской военной базе в Таджикистане началась вакцинация членов семей военнослужащих от коронавирусной инфекции
В Таджикистане российские медики 451-го военного госпиталя приступили к вакцинации членов семей военнослужащих 201-й военной базы, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата. Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Все привитые находятся под наблюдением медицинских специалистов. Введение второго компонента вакцины состоится ровно через три недели.
Всего для иммунизации российских военнослужащих и членов их семей в Таджикистан было передано свыше 3,3 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак».
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