25.03.2021 (12:30)

В Новосибирске завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новосибирске завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции

В Новосибирске завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции.

Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С сотрудниками также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) на организм человека. К вакцинации привлекаются сотрудники военкоматов, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции

В военных медицинских учреждениях также продолжается вакцинация военнослужащих Центрального военного округа в сибирском регионе. Профилактическая прививка от коронавирусной инфекции поставлена более 50 % личного состава соединений и воинских частей.

Весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля. Призывные мероприятия будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер, направленных на сохранность здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала.

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