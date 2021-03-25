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25.03.2021 (12:00)

Горные мотострелки в Туве предотвратили нападение условного НВФ на военные объекты

Фото Видео

Военнослужащие подразделений антитеррора горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, в ходе учения отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват военных объектов.

По замыслу учения, условный противник пытался проникнуть на территорию военных объектов с целью захвата оружия и боеприпасов. В зону проникновения были отправлены подразделения антитеррора на бронеавтомобилях «Тигр», снегоходах и квадроциклах. Военнослужащие осуществили блокирование условного НВФ и уничтожили его из пулеметов и автоматов.

Для создания реальной обстановки на учении использовались средства имитации: дымы, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

В мероприятии принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Учения
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