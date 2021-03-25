25.03.2021 (12:00)
Горные мотострелки в Туве предотвратили нападение условного НВФ на военные объекты
Военнослужащие подразделений антитеррора горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, в ходе учения отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват военных объектов.
По замыслу учения, условный противник пытался проникнуть на территорию военных объектов с целью захвата оружия и боеприпасов. В зону проникновения были отправлены подразделения антитеррора на бронеавтомобилях «Тигр», снегоходах и квадроциклах. Военнослужащие осуществили блокирование условного НВФ и уничтожили его из пулеметов и автоматов.
Для создания реальной обстановки на учении использовались средства имитации: дымы, холостые боеприпасы и взрывпакеты.
В мероприятии принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.