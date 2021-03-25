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25.03.2021 (11:15)

Зенитчики ЦВО на учении в Астраханской области выполнили первые боевые пуски ракет после перевооружения на новые ЗРС С-400 «Триумф»

Фото Видео

Военнослужащие зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые боевые пуски после перевооружения на новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в ходе основного этапа учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Боевые расчеты ЗРС С-400 в рамках учения уничтожили средства воздушного нападения условного противника. В качестве воздушных целей применялись две модификации высотных и маловысотных высокоскоростных сверхманевренных ракет-мишеней «Армавир». Полет баллистической цели со скоростью свыше 1000 метров в секунду и на высоте более 10 километров имитировала ракета-мишень «Кабан». Используемые мишенные комплексы позволили боевым расчетам ЗРС С-400 «Триумф» отработать противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения.

Перед боевым применением военнослужащие зенитного ракетного полка ЦВО отработали выполнение нормативов по заряжанию пусковых установок, совершили комбинированный марш протяженностью около 2000 километров и заступили на боевое дежурство в новом позиционном районе.

Тактическое учение с боевой стрельбой продлится до середины апреля. В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Полигон
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