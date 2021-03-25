25.03.2021 (11:41)
Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии провели профилактическую акцию «Трезвый водитель»
Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Киргизии провели профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на предотвращение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе мероприятия была осуществлена проверка на дорогах военнослужащих - водителей транспортных средств при помощи современного прибора Юпитер-К. А также проведена проверка организации предрейсового медицинского осмотра.
Специально для военных водителей сотрудники ВАИ соединения организовали инструкторско-методические занятия и просмотр профилактических фильмов с показом последствий управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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