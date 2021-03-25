25.03.2021 (11:00)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии о проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в условиях санкций Запада и распространения коронавирусной инфекции

Межведомственные координационные штабы России и Сирии ведут постоянную работу по восстановлению мирной жизни в республике, содействию сирийским гражданам в добровольном, безопасном и достойном возвращении на родину с соблюдением всех противоэпидемических требований. Благодаря проделанной работе, на сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 млн 231 тыс. 694 сирийских граждан.

Вместе с тем Соединенные Штаты Америки и их союзники организовали и ведут политику недальновидных жёстких ограничительных мер против остановившего международный терроризм народа Сирийской Арабской Республики, преследуя цель по экономическому «удушению» страны и ее изоляции на международной арене. Тяжелейшее экономическое положение, как следствие, ведет к замедлению процессов возвращения граждан в места избранного проживания, восстановления жизненно важной инфраструктуры в Сирии. Все это свидетельствует о применении отдельными западными странами политики двойных стандартов, ложно используя права человека и гуманитарные принципы в своих интересах, что идёт в разрез с Уставом Организации Объединенных Наций.

При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис. По данным Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу.

Вызывает серьезную озабоченность, что такое положение дел в Сирии сложилось в преддверии пятого по счету саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум, который призван организовывать действенные меры гуманитарного содействия бедствующему народу, проводится без участия представителей сирийского правительства и фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений. В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, закрывают глаза на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками.

Мы полагаем абсолютно бесполезным проведение Европейских конференций по вопросам Сирии без сирийского участия и призываем вместо этого прекратить политизировать ситуацию в Сирии, остановить политику односторонних недальновидных жёстких ограничительных мер и сосредоточить свои усилия на оказании реальной помощи многострадальному сирийскому народу.

Убеждены, что именно незаконная оккупация сирийских территорий военными контингентами западных стран, их дестабилизирующая деятельность и незаконная санкционная политика требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, так как именно они осложняют процесс восстановления единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства.

- руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев

- руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф



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