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25.03.2021 (10:40)

Военные инженеры ЦВО провели подрывы льда на реке в Челябинской области, защитив около 2 тыс. жителей поселка от паводка

Фото Видео

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) провели подрывы льда на реке Берсуат в Челябинской области и защитили от паводка около 2 тыс. жителей поселка Наследницкий.

Работы по разрушению льда проходили на площади около 1,5 тыс. квадратных метров. Перед подрывами военнослужащие выполнили рекогносцировку местности, оценили толщину льда, которая составляла около метра, рассчитали необходимое количество взрывчатки и лунок. Всего было заложено 80 зарядов общей массой 310 килограммов.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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