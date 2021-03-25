25.03.2021 (10:06)

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии прошли торжественные мероприятия, посвященные 105-летию штурманской службы ВВС России

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошли торжественные мероприятия, посвященные 105-летию штурманской службы ВВС России.

Курсанты профильного факультета (подготовки штурманов) почтили память единственного штурмана дважды Героя Советского Союза Василия Сенько, возложив цветы к его памятнику. Гирлянда и венки были возложены и к монументу воспитанникам училища, павшим в боях за Родину.

Мероприятия продолжились у стелы Героям Советского Союза и Российской Федерации – выпускникам училища. Там личный состав уже 2 факультета организовал торжественный митинг. С приветственными словами к курсантам и офицерам обратились представители традиционных религиозных конфессий, председатель Совета ветеранов Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов и начальник филиала.

Курсанты и офицеры филиала провели тематические уроки мужества в подшефных юнармейских отрядах и общеобразовательных учебных заведениях Челябинска.

«От имени Военного совета Воздушно-космических сил России, от руководства Военно-воздушной академии и от себя лично горячо поздравляю вас с юбилеем. Сегодня мы в первую очередь вспоминаем тех, кто стоял у истоков отечественной штурманской службы, тех, кто, не щадя себя, отстаивал честь и независимость нашей Родины, тех, кто золотом вписал свои имена в историю российской авиации. Сейчас военных штурманов на всём постсоветском пространстве готовит только наш филиал. И мы делаем всё, чтобы челябинскими выпускниками гордились ветераны штурманской службы», — сказал в своем обращении к личному составу начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске генерал-майор Игорь Шведов.

В Челябинске военных штурманов готовят с 1936 года. Учебное заведение прошло путь от 15-й военной школы летчиков-наблюдателей до филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». За 85 лет существования учебное заведение подготовило более 42 тыс. авиационных специалистов различного профиля.

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