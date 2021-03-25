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25.03.2021 (00:00)

Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

В ходе заседания Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В заседании Коллегии Минобороны России примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Коллегии
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