25.03.2021 (00:00)
Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.
В ходе заседания Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
В заседании Коллегии Минобороны России примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.