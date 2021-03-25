25.03.2021 (08:28)

Артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова впервые дали концерт на борту атомного подводного крейсера стратегического назначения «Александр Невский»

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в рамках гастрольного тура по Камчатскому краю впервые выступили с концертом на борту атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота. В концертную эстрадную группу, которая прибыла из Москвы, вошли представители всех направлений творческой работы Ансамбля - солисты-вокалисты, эстрадная группа, хоровой ансамбль, солисты оркестра, артисты балета.

Подводники атомного подводного крейсера стратегического назначения «Александр Невский» пригласили гостей в кают-кампанию субмарины, где участники прославленного коллектива представили тихоокеанцам специально подготовленную ко Дню моряка-подводника программу. В концерте прозвучали премьерные исполнения песен о море, моряках и подводниках - «Когда усталая подлодка...», «Прощайте, скалистые горы», авторские стихи о Камчатке и флоте, ансамблевые вокальные номера «Вечер на рейде», «Морфлот» и другие музыкальные композиции. Экипаж подводного крейсера поблагодарил артистов за выступление, каждому из них были вручены сувениры в память об этом необычном концерте.

Всего же в рамках гастролей запланировано 10 выступлений ансамбля Александрова в соединениях и частях Тихоокеанского флота: в Вилючинском, Елизовском и Петропавловск-Камчатском гарнизонах. Артисты из столицы выступят в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа, перед морскими пехотинцами из Петропавловска-Камчатского и в других воинских частях. Для военнослужащих и членов их семей прозвучат русские народные и военно-патриотические песни из репертуара коллектива, зрители увидят новые хореографические композиции прославленного коллектива.

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