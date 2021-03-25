25.03.2021 (08:05)

В Таганроге дочери красноармейца П. Пишванова вручили медаль «За боевые заслуги»

Сотрудники военного комиссариата г. Таганрог передали дочери красноармейца Пишванова Петра Васильевича медаль «За боевые заслуги».

Медаль была найдена в Калининградской области, после проведения архивной работы был установлен её владелец – красноармеец Пишванов Петр Васильевич, уроженец Егорлыкского района Ростовской области, стрелок 4-й стрелковой роты 2-го батальона 532-го стрелкового полка 111-й стрелковой дивизии.

Лейтенант Пишванов, участвуя в боях с немецкими захватчиками, особенно отличился, когда фашисты пытались прорвать оборону на высоте 38,9. Ввиду длительности боя подразделения необходимо было обеспечить боеприпасами.

Петр Пишванов под ожесточенным минометным и пулеметным огнем противника доставил на передовую линию более десяти ящиков патронов и гранат, также помогая под огнем в снаряжении дисков и лент для пулеметов.

Благодаря полной обеспеченности подразделений боеприпасами, яростная атака противника с большими для него потерями была отбита.

Сотрудники военного комиссариата г. Таганрог установили места проживания родственников Петра, и в торжественной обстановке передали медаль дочери красноармейца Тарариной Наталье Георгиевне.

В церемонии приняли участие родственники Петра Пишванова, представители военного комиссариата г. Таганрог, Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», военнослужащие Южного военного округа.

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