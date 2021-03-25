25.03.2021 (08:17)

В Ростове-на-Дону захоронили останки участника Великой Отечественной войны – красноармейца Григория Крикорова

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония захоронения красноармейца Крикорова Григория Владимировича. Его останки были найдены поисковиками из украинского отряда «Вертикаль» у села Андреевка под Киевом и на днях переданы российским коллегам.

Уроженец Миллерово красноармеец Григорий Владимирович Крикоров погиб осенью 1941 года в ходе боев в Киевском укрепрайоне, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Долго о судьбе Григория родственникам ничего не было известно.

Сотрудники военного комиссариата Ростовской области, следственного управления следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области и участники Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» провели кропотливую работу по идентификации личности Крикорова. Теперь боец обрел вечный покой рядом с захоронением своей супруги.

В церемонии приняли участие родственники Григория Крикорова, военнослужащие Южного военного округа, представители военного комиссариата Ростовской области, СУ СК России по Ростовской области, «Поискового движения России», Российского Союза ветеранов.

Завершилась церемония минутой молчания, участники возложили венки и цветы к месту захоронения. Родственникам погибшего бойца передан «Сертификат памяти», учрежденный Российским Союзом ветеранов.

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