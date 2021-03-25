25.03.2021 (08:14)

Более 113 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Более 113 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Южного военного округа (ЮВО) вакцинировались против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В том числе двумя компонентами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») вакцинировано более 8 тыс. военнослужащих-участников парадов Победы.

Кроме того, в преддверии весеннего призыва продолжается вакцинация сотрудников призывных комиссий военных комиссариатов на территории ЮВО. В настоящий момент вакцинировано более 90% членов комиссий.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

Всего в ЮВО поставлено более 120 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице