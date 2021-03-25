Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2021 (08:14)

Более 113 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Более 113 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Южного военного округа (ЮВО) вакцинировались против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В том числе двумя компонентами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») вакцинировано более 8 тыс. военнослужащих-участников парадов Победы.

Кроме того, в преддверии весеннего призыва продолжается вакцинация сотрудников призывных комиссий военных комиссариатов на территории ЮВО. В настоящий момент вакцинировано более 90% членов комиссий.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

Всего в ЮВО поставлено более 120 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы и танкисты ЮВО нанесли массированный огневой удар по условному противнику в ходе двусторонних учений в Чечне
Тактический воздушный десант ЮВО высадился в Южной Осетии во время двусторонних учений
В Северо-Кавказском суворовском военном училище во Владикавказе прошел День открытых дверей
В Таганроге дочери красноармейца П. Пишванова вручили медаль «За боевые заслуги»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false