25.03.2021 (08:11)

Артиллеристы и танкисты ЮВО нанесли массированный огневой удар по условному противнику в ходе двусторонних учений в Чечне

Танкисты и артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условного противника в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Гвардеец в Чечне.

Артиллеристы нанесли огневое поражение при помощи 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» по координатам, поступавшим с пункта управления, а экипажи танков Т-72Б3 уничтожили цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок на расстоянии до 2 тыс. м.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотников квадрокоптерного типа.

Также во взаимодействии с артиллеристами и танкистами задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты БЛА.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих разнородовых подразделений мотострелкового соединения, было задействовано свыше 150 единиц вооружения и боевой техники ЮВО.

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