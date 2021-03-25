25.03.2021 (08:09)

Тактический воздушный десант ЮВО высадился в Южной Осетии во время двусторонних учений

Тактический воздушный десант 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии в рамках двустороннего ротного тактического учения совершил высадку в тылу условного противника.

Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения с полигона Дзарцеми в тыл условного противника, который вел оборонительные действия против основных сил усиленной роты.

После высадки тактический десант овладел выгодными позициями в горной местности, организовал огневые засады против диверсионных разведывательных групп условного противника и поддержал наступление основных сил.

В ходе мероприятия прикрытие действий Ми-8АМТШ и тактического воздушного десанта обеспечили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Всего с конца февраля с.г. прошло около 40 двусторонних учений 58-й армии ЮВО в республиках Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Южная Осетия и Ставропольском крае. Ежедневно в них принимает участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники.

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