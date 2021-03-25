25.03.2021 (08:06)

В Северо-Кавказском суворовском военном училище во Владикавказе прошел День открытых дверей

В Северо-Кавказском суворовском военном училище во Владикавказе прошел День открытых дверей. Около 800 абитуриентов и их родителей ознакомились с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы новых корпусов училища.

Гостям из разных районов Северного Кавказа устроили экскурсию по суворовскому военному училищу. Потенциальных воспитанников подробно знакомили с жизнеобеспечением, деятельностью структурных подразделений и укладом суворовского общежития не только сотрудники училища, но и сами суворовцы, обучающиеся на разных учебных курсах.

Заместитель начальника училища по учебной работе Игорь Змайлов на встрече с абитуриентами и их родителями подробно рассказал о правилах приема и требованиях, предъявляемых к кандидатам. Кадетам Суворовского училища преподают общеобразовательные дисциплины.

В стенах училища юные суворовцы успешно занимаются научной и творческой деятельностью, изучением иностранных языков, осваивают навыки владения оружием. Для воспитанников созданы все условия для занятий разными видами спорта.

Сегодня в стенах Северо-Кавказского военного училища обучается 320 суворовцев. В этом году планируется набрать 80 юношей. В следующем стать воспитанниками училища смогут до 560 человек.

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